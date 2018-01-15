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Ученые: Сноубордисты обогнали лыжников по количеству полученных травм
Ученые, работающие на базе Брауновского университета, рассказали, что сноубордисты обогнали лыжников по количеству различных травм. Самой распространенной смертью среди спортсменов по зимним видам спорта стала травма головного мозга – 88%. Материалы обзорного исследования появились в тематическом издании.

Ученые: Сноубордисты обогнали лыжников по количеству полученных травм


Группа ученых под руководством Бретта Оуэнса изучила данные свыше 40 научных работ, проведенных с начала 90-х годов. Оказалось, что 4-11% лыжников и сноубордистов получают травмы плечевого пояса, 1-17% - повреждения спины, 15% - удары в область головы. За последние 10 лет количество травм среди любителей спуска с горы на доске выросло на 52%. Лыжники, наоборот, стали получать повреждения в три раза реже.

Ученые уверены, что их работа позволит производителям зимней амуниции придумать новые методы защиты спортсменов. Пока этого не произошло, рекомендуется совершать спуск с горы в мягких ботинках, шлеме, наколенника и накулачниках.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:41
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