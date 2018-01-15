В Китае 3 человека погибли при взрыве цистерны с горючим
В Китае во время взрыва цистерны, перевозившей горючее, погибли 3 человека. Инцидент случился на территории провинции Шаньдун в восточной части страны, отмечает агентство Синьхуа.
ЧП случилось в городе Дуньин ночью на понедельник. В сообщениях местных СМИ подчеркивается, что взрыв возник при погрузке цистерны. Стартовавший вследствие взрыва пожар удалось локализовать по истечении 30 минут. Обстоятельства и причины происшествия выясняется.
ЧП случилось в городе Дуньин ночью на понедельник. В сообщениях местных СМИ подчеркивается, что взрыв возник при погрузке цистерны. Стартовавший вследствие взрыва пожар удалось локализовать по истечении 30 минут. Обстоятельства и причины происшествия выясняется.
Автор: Валерий Антонов