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Китай отловил за границей 1300 своих взяточников за 2017 год
Власти Китая отловили и вернули в страну 1300 взяточников-беглецов. Теперь они должны возместить убытки на сумму 980 миллионов юаней, которая составляет примерно 8,5 миллиардов рублей. Об этом сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на антикоррупционное ведомство страны.

Китай отловил за границей 1300 своих взяточников за 2017 год


Общее число подозреваемых достигало 347 человек, все они находились в составе Коммунистической партии Китая. Сообщается, что 14 подследственных были объявлены в розыск по линии Интерпола.

Согласно информации китайских властей, на свободе находятся не менее 800 подозреваемых во взяточничестве и совершении должностных преступлений. Предполагается, что 70% из них скрываются в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:46
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