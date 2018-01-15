Власти ЮАР вызовут представителя США из-за «вонючих дыр» Трампа
Департамент международных отношений и сотрудничества ЮАР сегодня, 15 января, вызовет диппредставителя США, чтобы озвучить свой протест по поводу заявления президента страны Дональда Трампа о «вонючих дырах». Об этом зарубежным СМИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Скандал развился после того, как на совещании, касающемся вопросам иммиграции, Трамп назвал государства третьего мира «вонючими дырами». К числу таких глава США отнес Сальвадор, Гаити и ряд других африканских стран.
Сообщается, что у диппредставителя Штатов будет возможность объяснить руководству ЮАР заявление Трампа. По мнению властей, отношения двух государств должны основываться, прежде всего на понимании и взаимном уважении.
Отметим, что послы африканских стран ООН также осудили резкое высказывание Трампа. Они назвали такое сравнение «расистским» и «возмутительным».
Трамп сделал заявление о «странах-гадюшниках» в минувшую пятницу, 12 января. По мнению американского лидера, нужно сделать так, чтобы в США приезжали люди из развитых государств, например, Норвегии.
Скандал развился после того, как на совещании, касающемся вопросам иммиграции, Трамп назвал государства третьего мира «вонючими дырами». К числу таких глава США отнес Сальвадор, Гаити и ряд других африканских стран.
Сообщается, что у диппредставителя Штатов будет возможность объяснить руководству ЮАР заявление Трампа. По мнению властей, отношения двух государств должны основываться, прежде всего на понимании и взаимном уважении.
Отметим, что послы африканских стран ООН также осудили резкое высказывание Трампа. Они назвали такое сравнение «расистским» и «возмутительным».
Трамп сделал заявление о «странах-гадюшниках» в минувшую пятницу, 12 января. По мнению американского лидера, нужно сделать так, чтобы в США приезжали люди из развитых государств, например, Норвегии.
Автор: Валерия Орлова