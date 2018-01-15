В Уфе продолжаются поиски пропавшего 4 января мужчины
Работники спасотрядов в Уфе продолжают вести поиски мужчины, который пропал 4 января при занятии подводной охотой. До этого деятельность водолазов была временно остановлена по причине ухудшения погодных условий, что сформировало угрозу для безопасности водолазов.
Специалисты провели 13 января поиск с применением подводных камер. Помимо этого, проводился визуальный осмотр по близлежащей береговой линии. Спасатели организовали обследование дна реки Уфимка, а также прибрежной части у деревни Тужиловка до ВДНХ. Найти пропавшего не удалось. Поиски не прекращаются, отмечают работники Службы спасения.
Специалисты провели 13 января поиск с применением подводных камер. Помимо этого, проводился визуальный осмотр по близлежащей береговой линии. Спасатели организовали обследование дна реки Уфимка, а также прибрежной части у деревни Тужиловка до ВДНХ. Найти пропавшего не удалось. Поиски не прекращаются, отмечают работники Службы спасения.
Автор: Валерий Антонов