Boeing представила проект нового боевого суперсамолета
Boeing представила концепт ударного беспилотного самолета, летательный аппарат будет выполнять разведывательные миссии, он способен достигнуть максимальной скорости 6,2 тыс. км/ч. Об этом сообщил портал Naked Science.
Прототип перспективного самолета был показан в ходе конференции American Institute of Aeronautics & Astronautics SciTech 2018, представители американской корпорации проинформировали сообщили, что создание беспилотника начнётся в случае одобрения финансирования проекта Минобороны США. Модель представляет собой летательный аппарат широкого профиля, в нём применят технологию Stels, это сделает самолет более живучим.
Конструктивно аппарат имеет два двигателя, они ещё не созданы. По мнению экспертов, представленный образец напоминает сверхзвуковой самолёт модели SR-72 компании Lockheed Martin.
Прототип перспективного самолета был показан в ходе конференции American Institute of Aeronautics & Astronautics SciTech 2018, представители американской корпорации проинформировали сообщили, что создание беспилотника начнётся в случае одобрения финансирования проекта Минобороны США. Модель представляет собой летательный аппарат широкого профиля, в нём применят технологию Stels, это сделает самолет более живучим.
Конструктивно аппарат имеет два двигателя, они ещё не созданы. По мнению экспертов, представленный образец напоминает сверхзвуковой самолёт модели SR-72 компании Lockheed Martin.
Автор: Семен Зайцев