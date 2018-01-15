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Sony снизила цены на смартфон Xperia XZ1 до 469 долларов
Sony обрушила цены на смартфон Xperia XZ1, представленный в сентябре 2017 года на IFA, до 469 долларов. На старте продаж девайс с ОС Android 8.0 Oreo стоил 699 долларов.

Sony снизила цены на смартфон Xperia XZ1 до 469 долларов


Эксперты считают, что удешевление Xperia XZ1 на треть повысит покупательский спрос пользователей, которые предпочитали довольствоваться более дешевыми и устаревшими моделями Sony.

Sony Xperia XZ1 с IPS-экраном на 5,2 дюйма (1920 х 1080) функционирует при помощи чипсета Snapdragon 835 (2,45 ГГц) от известного производителя Qualcomm. Смартфон укомплектован аккумулятором на 2700 мАч с функцией быстрой подзарядки, двумя камерами – 13 и 19 Мп, ГЛОНАСС, A-GPS, GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi. Габариты устройства весом в 155 грамм составляют 73х148х7,4 мм.

Отличительной особенностью смартфона от Sony стал сервис NFC для проведения электронной оплаты через Android Pay. Подешевевший девайс можно приобрести в дилерских центрах и на сайте Amazon.

Ранее в Сеть попал рендер Xperia XZ2.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:38
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