Sony снизила цены на смартфон Xperia XZ1 до 469 долларов
Sony обрушила цены на смартфон Xperia XZ1, представленный в сентябре 2017 года на IFA, до 469 долларов. На старте продаж девайс с ОС Android 8.0 Oreo стоил 699 долларов.
Эксперты считают, что удешевление Xperia XZ1 на треть повысит покупательский спрос пользователей, которые предпочитали довольствоваться более дешевыми и устаревшими моделями Sony.
Sony Xperia XZ1 с IPS-экраном на 5,2 дюйма (1920 х 1080) функционирует при помощи чипсета Snapdragon 835 (2,45 ГГц) от известного производителя Qualcomm. Смартфон укомплектован аккумулятором на 2700 мАч с функцией быстрой подзарядки, двумя камерами – 13 и 19 Мп, ГЛОНАСС, A-GPS, GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi. Габариты устройства весом в 155 грамм составляют 73х148х7,4 мм.
Отличительной особенностью смартфона от Sony стал сервис NFC для проведения электронной оплаты через Android Pay. Подешевевший девайс можно приобрести в дилерских центрах и на сайте Amazon.
Ранее в Сеть попал рендер Xperia XZ2.
Эксперты считают, что удешевление Xperia XZ1 на треть повысит покупательский спрос пользователей, которые предпочитали довольствоваться более дешевыми и устаревшими моделями Sony.
Sony Xperia XZ1 с IPS-экраном на 5,2 дюйма (1920 х 1080) функционирует при помощи чипсета Snapdragon 835 (2,45 ГГц) от известного производителя Qualcomm. Смартфон укомплектован аккумулятором на 2700 мАч с функцией быстрой подзарядки, двумя камерами – 13 и 19 Мп, ГЛОНАСС, A-GPS, GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi. Габариты устройства весом в 155 грамм составляют 73х148х7,4 мм.
Отличительной особенностью смартфона от Sony стал сервис NFC для проведения электронной оплаты через Android Pay. Подешевевший девайс можно приобрести в дилерских центрах и на сайте Amazon.
Ранее в Сеть попал рендер Xperia XZ2.
Автор: Джанабилова Татьяна П