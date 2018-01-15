В Бразилии случайное раскрытые трюка женой фокусника-любителя попало на видео
В Сети набирает популярность видео, запечатлевшее момент случайного или намеренного раскрытия трюка женой фокусника-любителя из Бразилии Итало Фернандеса. Размещённый пользователем Italo Fernandes на странице в Facebook 24-секундный ролик менее чем за неделю распространили свыше 250 тысяч пользователей из различных стран мира.
Видео демонстрирует фокус начинающего иллюзиониста, достаточно правдоподобно удерживающего металлический «шар» якобы в невесомости. Через несколько секунд в кадр попадает беременная жена, которая слоняется по кухне в поисках половника. Увидев его в руках у супруга, женщина несильно ударяет его по голове черпаком и отбирает интересующий её предмет кухонной утвари.
Многие пользователи в комментариях отметили, что считают видео постановочным, но от того не менее забавным.
Напомним, в Сети появился видеофрагмент, как хоккеист Овечкин жонглирует шайбой во время матча.
Видео демонстрирует фокус начинающего иллюзиониста, достаточно правдоподобно удерживающего металлический «шар» якобы в невесомости. Через несколько секунд в кадр попадает беременная жена, которая слоняется по кухне в поисках половника. Увидев его в руках у супруга, женщина несильно ударяет его по голове черпаком и отбирает интересующий её предмет кухонной утвари.
Многие пользователи в комментариях отметили, что считают видео постановочным, но от того не менее забавным.
Напомним, в Сети появился видеофрагмент, как хоккеист Овечкин жонглирует шайбой во время матча.
Автор: Воробьева Алина