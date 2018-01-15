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Скрытие фильтров и выравнивание экспозиции вошли в ТОП скрытых возможностей Instagram
Эксперты составили ТОП-5 скрытых, но в то же время полезных функций социальной сети Instagram. В частности, они касаются способов, которые помогут улучшить фотографии посредством встроенных фильтров и инструментов редактирования.

Скрытие фильтров и выравнивание экспозиции вошли в ТОП скрытых возможностей Instagram


Если понравившийся юзеру фильтр является слишком ярким, то его интенсивность и влияние на фотографию можно изменить. Для этого в Instagram присутствует специальный слайдер, отвечающий за тот или иной эффект.

На данный момент в социальной сети имеется 40 фильтров, однако большинство из них редко используются. По словам экспертов, самые ненужные эффекты можно переместить в конец строки или же и вовсе скрыть. Согласно статистике, в основном юзеры выбирают для себя 10 наиболее понравившихся фильтров.

Социальная сеть Instagram предлагает применить те или иные эффекты к отдельным снимкам в альбоме. Сам редактор ресурса может регулировать контрастность, яркость, тень, наклонять ту или иную фотографию. В дополнение в фильтрам разработчики наделили мессенджер для обмена снимками еще одним инструментом, который в большинстве случаев игнорируется. Речь идет о программе Lux, помогающей сбалансировать экспозицию фото, если она является неверной.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:22
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