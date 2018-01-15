Судно-казино Sun Cruz сгорело у берегов Флориды
У берегов американского штата Флорида сгорело судно-казино. На его борту в момент инцидента, произошедшего вчера, 14 января, пребывали 50 человек. ЧП было зафиксировано в Порт-Ричи.
По информации местных СМИ, всем пассажирам судна удалось добраться до берега. Отмечается, что госпитализация потребовалась 15-ти людям. Состояние здоровья одного из пассажиров медики оценивают как критическое.
Сейчас специалисты занимаются выяснением причин возгорания. Более подробная информация о пожаре на судне-казино пока не сообщается.
По информации местных СМИ, всем пассажирам судна удалось добраться до берега. Отмечается, что госпитализация потребовалась 15-ти людям. Состояние здоровья одного из пассажиров медики оценивают как критическое.
Сейчас специалисты занимаются выяснением причин возгорания. Более подробная информация о пожаре на судне-казино пока не сообщается.
Автор: Валерия Орлова