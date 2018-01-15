Дана Борисова показала в Instagram фото Рыльского монастыря
Дана Борисова побывала в Рыльском монастыре, расположенном на территории Курской области. Телеведущая рассказала о собственной поездке на странице собственного аккаунта в сервисе фотоблогов Instagram.
Борисова отмечает, что смола прибыть к месту назначения после ночи в поезде. Она отмечает, что провела разговор с настоятелем монастыря, прочла молитву, поцеловала руку, а также прочла молитву старцу Ипполиту, известному оказанием помощи в процессе избавлений от зависимостей.
Борисова отметила, что помолилась с упоминанием «всех добрых людей». Вдобавок телеведущая созналась, что сейчас у нее один из наиболее трудных периодов в жизни.
Борисова отмечает, что смола прибыть к месту назначения после ночи в поезде. Она отмечает, что провела разговор с настоятелем монастыря, прочла молитву, поцеловала руку, а также прочла молитву старцу Ипполиту, известному оказанием помощи в процессе избавлений от зависимостей.
Борисова отметила, что помолилась с упоминанием «всех добрых людей». Вдобавок телеведущая созналась, что сейчас у нее один из наиболее трудных периодов в жизни.
Автор: Валерий Антонов