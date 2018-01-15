Эксперты: Камера смартфона Lumia 950 XL остается в числе лучших на рынке
Эксперты изучили камеры в смартфонах, представленных на мировых рынках. Оказалось, что, несмотря на многочисленных конкурентов, в числе лучших остается объектив Nokia Lumia 950 XL.
Компания Nokia в последние годы предлагала несколько видов устройств с высококачественными камерами. Отдельного внимания заслуживают камерофоны Lumia 950, 1520/930, 1020. Одним из последних и лучших смартфонов стал Lumia 950 XL, но его пытаются догнать Android-смартфоны и iPhone, производители которых постоянно работают над модернизацией.
Специалисты Nokia проделали большую работу над объективами Lumia 950 XL, поэтому они остаются популярными и не дают конкурентам вырваться на лидирующие позиции. Несмотря на старания производителей, смартфону не удалось занять первую строчку ТОПа.
Ранее в Сети появились фото нового смартфона Lumia с клавиатурой Windows.
Компания Nokia в последние годы предлагала несколько видов устройств с высококачественными камерами. Отдельного внимания заслуживают камерофоны Lumia 950, 1520/930, 1020. Одним из последних и лучших смартфонов стал Lumia 950 XL, но его пытаются догнать Android-смартфоны и iPhone, производители которых постоянно работают над модернизацией.
Специалисты Nokia проделали большую работу над объективами Lumia 950 XL, поэтому они остаются популярными и не дают конкурентам вырваться на лидирующие позиции. Несмотря на старания производителей, смартфону не удалось занять первую строчку ТОПа.
Ранее в Сети появились фото нового смартфона Lumia с клавиатурой Windows.
Автор: Джанабилова Татьяна П