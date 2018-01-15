В Приморье впервые прооперировали ребенка, которому исполнился один день
В Приморье хирурги Краевого неонатального центра сделали операцию ребенку, которому исполнился всего один день. Подобное хирургическое вмешательство в крае проводилось впервые. Отмечается, что новорожденный появился на свет с диафрагмальной грыжей.
По словам медиков, до этого им приходилось делать операции детям, которым исполнилось несколько дней, а теперь на столе лежал малыш, родившийся сутки тому назад. Его оперативно доставили в медучреждение. Операция была проведена еще в минувшую пятницу, все это время врачи ждали, чтобы состояние новорожденного стабилизировалось.
Отмечается, что о патологии малыша было известно заранее, поэтому врачи следили за тем, как протекает беременность будущей матери. Когда ребенок родился на свет, его сразу же доставили в Краевой неонатальный центр, созданный в 2016 году специально для таких пациентов. Малыш провел на операционном столе пять часов. Сейчас его состояние здоровья пришло в норму.
По словам врачей, еще несколько дней назад у детей с таким диагнозом практически отсутствовали шансы на здоровое будущее. Сейчас в Приморье запущены несколько программ, действие которых нацелено на снижение материнской и детской смертности.
По словам медиков, до этого им приходилось делать операции детям, которым исполнилось несколько дней, а теперь на столе лежал малыш, родившийся сутки тому назад. Его оперативно доставили в медучреждение. Операция была проведена еще в минувшую пятницу, все это время врачи ждали, чтобы состояние новорожденного стабилизировалось.
Отмечается, что о патологии малыша было известно заранее, поэтому врачи следили за тем, как протекает беременность будущей матери. Когда ребенок родился на свет, его сразу же доставили в Краевой неонатальный центр, созданный в 2016 году специально для таких пациентов. Малыш провел на операционном столе пять часов. Сейчас его состояние здоровья пришло в норму.
По словам врачей, еще несколько дней назад у детей с таким диагнозом практически отсутствовали шансы на здоровое будущее. Сейчас в Приморье запущены несколько программ, действие которых нацелено на снижение материнской и детской смертности.
Автор: Валерия Орлова