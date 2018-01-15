В интернете появилась информация о китайском клоне зарядного устройства Apple AirPower
Во всемирной сети разместили видеосюжет, в нём представлена китайский копия зарядного устройства AirPower от Apple. Изделие американской корпорации официально в продажу ещё не поступило.
Сообщатся, что китайские инженеры создали точную копию американского гаджета, компания Lxory предложило на рынке доступное и недорогое устройство. На видеосюжете, представленном в интернете, на хостинге YouTube, изображено изделие, получившее наименование 3-in-1 Qi Charger Station, Mini AirPower. Эксперты считают, что компания выпустила крайне полезный гаджет, его стоимость составляет 29 долларов. Владельцы смартфонов iPhone X и iPhone 8 имеют реальную возможность купить новое изделие, имеющие технологию беспроводной зарядки.
Девайс способен одновременно обеспечить энергией несколько устройств при помощи технологии Qi. Пользователи Apple Watch Series 3, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X могут приобрести китайский гаджет, сообщают СМИ.
Сообщатся, что китайские инженеры создали точную копию американского гаджета, компания Lxory предложило на рынке доступное и недорогое устройство. На видеосюжете, представленном в интернете, на хостинге YouTube, изображено изделие, получившее наименование 3-in-1 Qi Charger Station, Mini AirPower. Эксперты считают, что компания выпустила крайне полезный гаджет, его стоимость составляет 29 долларов. Владельцы смартфонов iPhone X и iPhone 8 имеют реальную возможность купить новое изделие, имеющие технологию беспроводной зарядки.
Девайс способен одновременно обеспечить энергией несколько устройств при помощи технологии Qi. Пользователи Apple Watch Series 3, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X могут приобрести китайский гаджет, сообщают СМИ.
Автор: Семен Зайцев