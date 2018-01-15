Ученые: Глобальное потепление может вызвать разливы рек через 25 лет
По причине глобального потепления множество людей могут оказаться под угрозой в течение последующих 25 лет. Как сообщают исследователи, не исключается сильный разлив рек, а также появление резких смен погодных условия. В частности, на территории ряда регионов могут появиться шторма и сильные ливни, провоцирующие обширные наводнения.
В целях обеспечения защиты населения регионов, подобных Центральной Европе, Пакистану, Африке, Северной и Центральной Америкам, Индии, КНР, Индонезии и другим, понадобится утвердить перечень серьезных мер, уверены исследователи. В ином случае под ударами природы в будущем могут оказаться десятки миллионов человек.
В соответствии с оценками исследователей, в Канаде и США количество людей, которые живут в зоне риска, вырастет до 1 млн против 100 тысяч, тогда как в Китае ожидается повышение до 55 млн человек. Ученые назвали период в 25 лет на основе своих расчетов о тенденции к потеплению, считая, что указанная граница времени отмечает новую планку невозврата.
«Все, что случится после указанных 25 лет, во многом зависит от сегодняшних действий», — сообщают СМИ со ссылкой на новое исследование.
В целях обеспечения защиты населения регионов, подобных Центральной Европе, Пакистану, Африке, Северной и Центральной Америкам, Индии, КНР, Индонезии и другим, понадобится утвердить перечень серьезных мер, уверены исследователи. В ином случае под ударами природы в будущем могут оказаться десятки миллионов человек.
В соответствии с оценками исследователей, в Канаде и США количество людей, которые живут в зоне риска, вырастет до 1 млн против 100 тысяч, тогда как в Китае ожидается повышение до 55 млн человек. Ученые назвали период в 25 лет на основе своих расчетов о тенденции к потеплению, считая, что указанная граница времени отмечает новую планку невозврата.
«Все, что случится после указанных 25 лет, во многом зависит от сегодняшних действий», — сообщают СМИ со ссылкой на новое исследование.
Автор: Валерий Антонов