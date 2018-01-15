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В Сети появились характеристики полноразмерного пикапа Dodge Ram 1500 2019 года
В Сети появились первые изображения полноразмерного пикапа Dodge Ram 1500 2019 модельного года. Обновленный автомобиль стал на полдюйма шире и немного длиннее – около четырех дюймов.

В Сети появились характеристики полноразмерного пикапа Dodge Ram 1500 2019 года


В Ram 1500 отсутствует решетка радиатора, присутствующая в серии с 1960-х годов. В салоне появились кожаные сиденья, элементы из дерева, мультимедийная система с экраном на 12 дюймов, пять USB портов.

Ram 1500 стал более удобным, просторным, роскошным. Капот может похвастаться мощным куполом, посередине которого проходит складка для заземления профиля крупного тягача. Внушительный вид модели добавляют 22-дюймовые колеса.

Под капотом Ram 1500 установлена 48-вольтовая гибридная система, снижающая расход топлива, а также два силовых агрегата - 3,6-литровый V-6 (305 «лошадей») и 5,7-литровый V-8 (395 «лошадей»). В начале следующего года в продаже может появиться дизельный вариант объемом на 3 литра.

Ранее Dodge Ram 1500 заметили на тестах.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:32
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