В Якутию пришли сильнейшие морозы
В отдельных уголках Якутии температура воздуха опустилась до -65 градусов ниже нуля. Школы не работают, обучение проводится дистанционно, все службы МЧС приведены в состояние повышенной готовности.
Однако местным жителям сильнейшие холода нипочем. В социальных сетях пользователи выкладывают селфи с замерзших улиц населенных пунктов, а также фотографии купания в водоемах республики. В поселке Оймякон местный житель на видео демонстрирует свой термометр, которому не хватает шкалы, чтобы показать текущую низкую температуру окружающей среды.
Однако местным жителям сильнейшие холода нипочем. В социальных сетях пользователи выкладывают селфи с замерзших улиц населенных пунктов, а также фотографии купания в водоемах республики. В поселке Оймякон местный житель на видео демонстрирует свой термометр, которому не хватает шкалы, чтобы показать текущую низкую температуру окружающей среды.
Автор: Артемов Сергей