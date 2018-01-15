Анжелика Варум поздравила Леонида Агутина с 20-летием отношений
Анжелика Варум поздравила своего супруга Леонида Агутина с 20-летием отношений. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagtam.
В 1998 году между Агутиным и Варум пробежала искра, ставшая началом длительных и успешных отношений. 15 января 2018 года звездная пара отмечает юбилей.
В честь праздника Варум продемонстрировала фанатам новый снимок, выполненный в черно-белых тонах. На фото счастливые муж и жена с улыбкой смотрят в камеру, заряжая теплом и положительной энергетикой подписчиков.
«Простите за сентиментальность, но не могла держать в себе это чувство, когда в 50 лет любимый человек называет тебя «моя девочка». Мои ровесницы точно поймут ход моих мыслей», - написала Варум под снимком.
Фолловеры поздравили пару с юбилеем и пожелали артистам до конца своих дней пронести любовь и уважение друг к другу.
Ранее в Сети появилось фото Варум без макияжа.
В 1998 году между Агутиным и Варум пробежала искра, ставшая началом длительных и успешных отношений. 15 января 2018 года звездная пара отмечает юбилей.
В честь праздника Варум продемонстрировала фанатам новый снимок, выполненный в черно-белых тонах. На фото счастливые муж и жена с улыбкой смотрят в камеру, заряжая теплом и положительной энергетикой подписчиков.
«Простите за сентиментальность, но не могла держать в себе это чувство, когда в 50 лет любимый человек называет тебя «моя девочка». Мои ровесницы точно поймут ход моих мыслей», - написала Варум под снимком.
Фолловеры поздравили пару с юбилеем и пожелали артистам до конца своих дней пронести любовь и уважение друг к другу.
Ранее в Сети появилось фото Варум без макияжа.
Автор: Джанабилова Татьяна П