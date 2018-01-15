В Мадриде при обрушении потолка в ночном клубе пострадали 26 человек
В пятницу, 14 января, в одном из ночных клубов Мадрида произошло обрушение потолка. На данный момент известно о 26 пострадавших, 11 из них госпитализированы.
Согласно предоставленным сведениям испанских СМИ, на людей, пришедших отдохнуть в ночное заведение, упало 16 кв. метров массивного потолочного покрытия. Подробности произошедшего появились на новостной странице Emergencias Madrid в Twitter. На данный момент полиция Мадрида пока не озвучила причины инцидента.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о 22 пострадавших молодых людях из-за обвала пола в одном из ночных клубов на испанском острове.
Согласно предоставленным сведениям испанских СМИ, на людей, пришедших отдохнуть в ночное заведение, упало 16 кв. метров массивного потолочного покрытия. Подробности произошедшего появились на новостной странице Emergencias Madrid в Twitter. На данный момент полиция Мадрида пока не озвучила причины инцидента.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о 22 пострадавших молодых людях из-за обвала пола в одном из ночных клубов на испанском острове.
Автор: Воробьева Алина