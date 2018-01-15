Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018
exclusive / Политика

Трамп отрицает факт расистских высказываний против стран третьего мира
Дональд Трамп заявил, что не является расистом. Президент США в воскресенье сообщил, что не делал оскорбительных высказываний против государств третьего мира. Скандал появился после того как СМИ отметили, что во время совещания по вопросам иммиграции Трамп охарактеризовал соответствующие страны «вонючими дырами» (на английском указывалось слово shithole).

Трамп отрицает факт расистских высказываний против стран третьего мира


При этом он якобы отметил Сальвадор, Гаити, а также несколько государств Африки. Сам Дональд Трамп впоследствии сообщил, что не применял подобных слов. При этом несколько сенаторов из круга сторонников и противников действующего главы США сделали диаметрально противоположные отношения относительно факта высказывания.

«Нет, я не являюсь расистом. Я самый нерасистский человек, у которого вам доводилось брать интервью», — отметил Трамп во время общения с журналистами.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:01
Читайте также
Загрузка...
Жители Франции потребовали от России погасить
В Наро-Фоминске обсудили технологии утилизации
Политолог: Участие избирателей в выборах
В России ставка НДФЛ может увеличиться до 15%
Керченская паромная переправа продолжит работать
Власти Канады запретили гражданам есть
Эксперты предсказали биткоину падение до 10 тысяч
В России начался эксперимент по маркировке
На выставке Интерполитех перезагрузят деловую
Плющенко: надо идти в министры спорта
Лавров: заявления США в рамках Иранской ядерной
Минтранс РФ: Делами о нарушениях использования
Добавление комментария
Последние новости
15.01, 15:41 УАЗ в 2017 году увличил экспорт авто на 47%
15.01, 15:38 Алена Водонаева из-за землетрясения на Бали пережила
15.01, 15:33 Сергей Лазарев в Майами посетил концерт Comedy Woman
15.01, 15:33 Под Астраханью один подросток погиб при наезде пьяного
15.01, 15:29 Эксперты: Самым ожидаемым научным событием 2018 года
15.01, 15:25 Елена Ваенга покорила поклонников фотографией из архива
15.01, 15:21 Учёные: Кишечные бактерии способны контролировать
15.01, 15:17 У экс-жены Мела Гибсона нашли опухоль мозга
15.01, 15:13 В РФ подорожают с 1 февраля все комплектации кроссовера
15.01, 15:09 ОГИБДД: В Подольске массовое ДТП произошло на Южном
15.01, 15:02 Жители Франции потребовали от России погасить списанные
15.01, 14:58 В Оксфорде тестирую вакцину, которая будет бороться со
15.01, 14:53 В США два НЛО пролетели перед камерами в прямом эфире
15.01, 14:50 В Воронеже недалеко от жилого дома обнаружили тело
15.01, 14:45 В Москве возле продуктового магазина мужчина получил
15.01, 14:43 В Наро-Фоминске обсудили технологии утилизации
15.01, 14:40 СМИ: Здравоохранение Англии находится в критическом
15.01, 14:35 Ученые: К Земле стремительно приближается опасный
15.01, 14:30 Алексей Воробьев начал встречаться с новой девушкой
15.01, 14:28 Политолог: Участие избирателей в выборах заставляет
Новости партнеров