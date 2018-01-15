Трамп отрицает факт расистских высказываний против стран третьего мира
Дональд Трамп заявил, что не является расистом. Президент США в воскресенье сообщил, что не делал оскорбительных высказываний против государств третьего мира. Скандал появился после того как СМИ отметили, что во время совещания по вопросам иммиграции Трамп охарактеризовал соответствующие страны «вонючими дырами» (на английском указывалось слово shithole).
При этом он якобы отметил Сальвадор, Гаити, а также несколько государств Африки. Сам Дональд Трамп впоследствии сообщил, что не применял подобных слов. При этом несколько сенаторов из круга сторонников и противников действующего главы США сделали диаметрально противоположные отношения относительно факта высказывания.
«Нет, я не являюсь расистом. Я самый нерасистский человек, у которого вам доводилось брать интервью», — отметил Трамп во время общения с журналистами.
При этом он якобы отметил Сальвадор, Гаити, а также несколько государств Африки. Сам Дональд Трамп впоследствии сообщил, что не применял подобных слов. При этом несколько сенаторов из круга сторонников и противников действующего главы США сделали диаметрально противоположные отношения относительно факта высказывания.
«Нет, я не являюсь расистом. Я самый нерасистский человек, у которого вам доводилось брать интервью», — отметил Трамп во время общения с журналистами.
Автор: Валерий Антонов