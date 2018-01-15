В Перми неизвестные в масках напали на школу
На территории Перми полиция зафиксировала факт нападения на одну из школ. По неподтвержденным данным, в здание ворвались двое мужчин в масках, сообщается о нескольких пострадавших.
Согласно информации, представленной Министерством безопасности края, в результате нападения пострадали учитель и пять учеников. Особо отмечено, что в школе начался пожар, некоторые масс-медиа сообщили о восьми потерпевших. В настоящее время здание общеобразовательного учреждения оцеплено, на месте происшествия работают сотрудники региональных правоохранительных органов.
Дети оперативно эвакуированы в торговый центр, находящийся поблизости. Об этом сообщают некоторые СМИ, ссылаясь на директора школы.
Согласно информации, представленной Министерством безопасности края, в результате нападения пострадали учитель и пять учеников. Особо отмечено, что в школе начался пожар, некоторые масс-медиа сообщили о восьми потерпевших. В настоящее время здание общеобразовательного учреждения оцеплено, на месте происшествия работают сотрудники региональных правоохранительных органов.
Дети оперативно эвакуированы в торговый центр, находящийся поблизости. Об этом сообщают некоторые СМИ, ссылаясь на директора школы.
Автор: Семен Зайцев