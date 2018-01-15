В Ливане запретили новый фильм Стивена Спилберга «Секретное досье»
В Ливане за несколько дней до премьеры власти запретили новый фильм Стивена Спилберга «Секретное досье», получивший шесть номинаций на кинопремию «Золотой глобус». Причиной послужила критика ленты со стороны местного цензурного совета.
Ведомство посчитало, что картина режиссера, внесенного в список «Бойкот Израиля», не должна выйти в прокат. Спилберга в Ливане недолюбливают из-за фильма «Список Шиндлера», повествующего о холокосте. Многие сцены оскороносной ленты снимались в Иерусалиме в 1993 году.
На широкие экраны России «Секретное досье» выйдет 22 февраля. Главные роли в картине исполнили популярные актеры Мэрил Стрип и Том Хэнкс. По сюжету, редактор Бен Брэдли и издатель Кэтрин Грэм хотят, чтобы «Вашингтон пост» получил эксклюзивное право на рассекречивание государственной тайны 30-летней давности, но на пути у них встает «Нью-Йорк таймс».
Напомним, первый трейлер к ленте уже появился в Сети.
Ведомство посчитало, что картина режиссера, внесенного в список «Бойкот Израиля», не должна выйти в прокат. Спилберга в Ливане недолюбливают из-за фильма «Список Шиндлера», повествующего о холокосте. Многие сцены оскороносной ленты снимались в Иерусалиме в 1993 году.
На широкие экраны России «Секретное досье» выйдет 22 февраля. Главные роли в картине исполнили популярные актеры Мэрил Стрип и Том Хэнкс. По сюжету, редактор Бен Брэдли и издатель Кэтрин Грэм хотят, чтобы «Вашингтон пост» получил эксклюзивное право на рассекречивание государственной тайны 30-летней давности, но на пути у них встает «Нью-Йорк таймс».
Напомним, первый трейлер к ленте уже появился в Сети.
Автор: Джанабилова Татьяна П