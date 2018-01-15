Режиссер Джеймс Ганн назвал дату премьеры "Стражи галактики 3"
Режиссер «Стражи Галактики» объявил о премьере третьей части картины в 2020 году. Также раскрыты некоторые особенности сюжета.
Появились данные о времени премьеры «Стражи галактики 3». Об этот дал всем знать сам режиссер ленты Джеймс Ганн. На вопрос от любителя фильма о том будет ли третья часть, он сообщил постом в Twitter «Выйдет в 2020».
Также Ганн раскрыл секрет, что Йонду Удонда, который погиб во втором фильме, не воскреснет. Его смерть имеет особенный смысл. Одновременно Джеймс Ганн успокоил, что приобретение компанией The Walt Disney Company киностудии 21th Century Fox не отобразится на съёмках 3-ей картины «Стражи Галактики».
С первой серией «Стражи Галактики» киноманы познакомились в 2014 году, а со второй в 2017.
Как сообщалось ранее, 13 февраля на большие экраны выходит долгожданная картина «Восставшие из ада: Страшный суд».
Появились данные о времени премьеры «Стражи галактики 3». Об этот дал всем знать сам режиссер ленты Джеймс Ганн. На вопрос от любителя фильма о том будет ли третья часть, он сообщил постом в Twitter «Выйдет в 2020».
Также Ганн раскрыл секрет, что Йонду Удонда, который погиб во втором фильме, не воскреснет. Его смерть имеет особенный смысл. Одновременно Джеймс Ганн успокоил, что приобретение компанией The Walt Disney Company киностудии 21th Century Fox не отобразится на съёмках 3-ей картины «Стражи Галактики».
С первой серией «Стражи Галактики» киноманы познакомились в 2014 году, а со второй в 2017.
Как сообщалось ранее, 13 февраля на большие экраны выходит долгожданная картина «Восставшие из ада: Страшный суд».
Автор: Страхова Дарья