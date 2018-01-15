Финские ученые представили атлас свойств двумерных металлов
Химики-теоретики из Финляндии выпустили научный труд, посвященный изучению двумерных материалов и их кристаллических решеток, включая 45 металлов. В будущем информация из атласа поможет сконструировать пленки атомарной толщины из металлов.
Двумерные материалы вызывают интерес ученых, ведь их можно использовать в качестве сенсорных панелей, нанотранзисторов или разнообразных датчиков. Используя метод функционала плотности, финские химики-теоретики обобщили и систематизировали информацию о свойствах практически всех известных двумерных простых металлов от лития до висмута. В атласе отображены данные расчетов свойств трехмерных металлических решеток, об энергии и длине межатомных связей, о модуле сжатия, модуле упругости и модуле изгиба металла.
В данный момент двумерные металлы начинают использовать в гетероструктурах атомарной толщины, в которых будет возможно управление электронными и механическими свойствами, а также для получения двумерных полупроводниковых пленок, содержащих одномерную структуру внутри двумерной.
Двумерные материалы вызывают интерес ученых, ведь их можно использовать в качестве сенсорных панелей, нанотранзисторов или разнообразных датчиков. Используя метод функционала плотности, финские химики-теоретики обобщили и систематизировали информацию о свойствах практически всех известных двумерных простых металлов от лития до висмута. В атласе отображены данные расчетов свойств трехмерных металлических решеток, об энергии и длине межатомных связей, о модуле сжатия, модуле упругости и модуле изгиба металла.
В данный момент двумерные металлы начинают использовать в гетероструктурах атомарной толщины, в которых будет возможно управление электронными и механическими свойствами, а также для получения двумерных полупроводниковых пленок, содержащих одномерную структуру внутри двумерной.
Автор: Артемов Сергей