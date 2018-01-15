В Перми задержаны напавшие на школу преступники
В Перми задержаны напавшие на школу преступники. Мотивы и личности злоумышленников в масках, устанавливаются. Сведения об инциденте появились в СМИ.
Сообщается, во время учебной смены в школу ворвалась группа лиц с ножами. Один педагог и восемь школьников в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение.
Губернатор Приморья Максим Решетников в срочном порядке прибыл на место происшествия и взял на себя командование оперативным штабом, развернутым около школы. Заведено уголовное дело, ведется расследование.
Ранее ИА "Актуальные новости" сообщало о нападении на пермскую школу.
Сообщается, во время учебной смены в школу ворвалась группа лиц с ножами. Один педагог и восемь школьников в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение.
Губернатор Приморья Максим Решетников в срочном порядке прибыл на место происшествия и взял на себя командование оперативным штабом, развернутым около школы. Заведено уголовное дело, ведется расследование.
Ранее ИА "Актуальные новости" сообщало о нападении на пермскую школу.
Автор: Джанабилова Татьяна П