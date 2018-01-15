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Медики дали советы, как правильно купаться на Крещение
Традиция купаться на Крещение зародилась еще в 988 году. Однако перед тем, как окунуться в ледяной прорубь первый раз, необходимо соблюдать советы медиков, иначе могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем.

Медики дали советы, как правильно купаться на Крещение


Водоосвящение

Данный обряд может совершать только священник. Так, он читает соответствующие молитвы и трижды погружает крест в воду. На водоемах для купания заранее делается прорубь, называемый «Иордань». Обычно все водоёмы – реки, пруды, озера освящаются непосредственно 19 января после литургии. Крещенская вода представляет собой некую святыню, которую употребляют для исцеления и для укрепления душевных сил.

Медики дали советы, как правильно купаться на Крещение


Некоторые храмы и Крещенских сочельник после завершения службы совершают торжественные процессии к прорубям. Православные черпают из водоёмов святую воду, умываются ею, а самые смелые окунаются полностью. Что касается российских традиций купания, то они зародились во времена древних скифов. Последние окунали в ледяную воду своих младенцев, приручая детей к законам суровой природы.

Когда купаться в проруби

18 января верующие отмечают Крещенский сочельник. Во всех церквях в вечернее время можно посетить обряд освящения воды. Если верить церковным канонам, человеку нужно прийти в храм, отстоять службу, поставить свечку и набрать освященной воды. Окунаться в нее полностью никто не заставляет, тем более, если люди к этому не готовы. Прорубь для ныряния делается в форме креста.

В крупных городах РФ специально делаются Иордани в местах массового купания верующих. Жесткие правила по поводу того, как нужно купаться на Крещение, отсутствуют. Обычно человек три раза погружается в воду с головой. Во время данного процесса люди крестятся и произносят фразу: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!». На Руси считается, что купание приводит к исцелению от различных болезней.

Вода представляет собой живую материю, способную изменять структуру под воздействием информации. Поэтому считается, с какими мыслями к ней подойдет человек, то и получит.

Интересные факты о погружении в воду

По словам экспертов, при погружении в ледяную воду с головой мгновенно пробуждается центральная нервная часть головного мозга и происходит исцеление всего организма. Кроме этого, кратковременное действие низким температур воспринимается как положительный стресс. Так, исчезает боль, спазм, воспаление, отек.

Медики дали советы, как правильно купаться на Крещение


Тело человека окутывает воздух, теплопроводность которого меньше водной в 28 раз. В этом и заключается фокус закаливания. Во время короткой пробежки по снегу босиком, например, к проруби, происходит охлаждение только 10% тела.

Холодная вода способствует высвобождению глубинной силы организма, при соприкосновении с ней температура достигает 40 градусов. при таких показателям гибнут вирусы, больные клетки и микробы.

Правила купания в проруби на Крещение

По словам специалистов, регулярное моржевание оздаравливает организм, но однократное погружение в прорубь вызывает сильный стресс для него.

Так, окунаться рекомендуется в специально оборудованных прорубях, находящихся у берега. В идеальном варианте они должны располагаться вблизи спасательных станций.

Медики дали советы, как правильно купаться на Крещение


Перед купанием человеку нужно разогреть тело, сделав пробежку или разминку. К проруби необходимо подходить в не скользкой обуви, необходимо, чтобы она легко снималась и была удобно. Это делается для предотвращения потери чувствительности ног. Для похода рекомендуется надевать ботинки и шерстяные носки. Иногда люди покупают специальные резиновые тапочки, которые защитят ноги от камней и соли и не скользить на льду. Во время похода к проруби необходимо быть внимательным и сконцентрированным.

Специалисты советуют следить за тем, чтобы лестница, ведущая в воду, была устойчивой. Для дополнительной страховки нужно опустить в воду край прочной толстой веревки с узлами, с помощью нее впоследствии можно легко выйти из воды.

Окунаться в воду рекомендуется по шею. Для избежания рефлекторного сужения сосудов головного мозга никогда не стоит нырять вперед головой. Это правило необходимо соблюдать еще и потому, что увеличивается потеря температуры, которая может привести к шоковому состоянию.

Медики дали советы, как правильно купаться на Крещение


При входе в воду в первый раз следует быстро достигнуть нужной глубины. Необходимо помнить, что ледяная вода вызывает учащенное дыхание.

Находиться в проруби желательно не более 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения организма. Выходить из водоема не так просто, как кажется. Так, нужно держаться за поручни, вылезать в вертикальном положении может быть трудно и опасно, поскольку существует риск сорваться обратно в водоем.

После купания нужно растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета медики советуют выпить горячий чай из термоса.

Врачи запрещают окунаться в прорубь на Крещение тем людям, которые страдают острыми и хроническим заболевание. К ним относятся воспалительные образования носоглотки, отит, недуги сердечно-сосудистой системы, последствия тяжелых травм, эпилепсия, склероз сосудов головного мозга, сахарный диабет, проблемы с органами зрения и дыхания.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:26
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