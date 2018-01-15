Медики дали советы, как правильно купаться на Крещение

Данный обряд может совершать только священник. Так, он читает соответствующие молитвы и трижды погружает крест в воду. На водоемах для купания заранее делается прорубь, называемый «Иордань». Обычно все водоёмы – реки, пруды, озера освящаются непосредственно 19 января после литургии. Крещенская вода представляет собой некую святыню, которую употребляют для исцеления и для укрепления душевных сил.Некоторые храмы и Крещенских сочельник после завершения службы совершают торжественные процессии к прорубям. Православные черпают из водоёмов святую воду, умываются ею, а самые смелые окунаются полностью. Что касается российских традиций купания, то они зародились во времена древних скифов. Последние окунали в ледяную воду своих младенцев, приручая детей к законам суровой природы.18 января верующие отмечают Крещенский сочельник. Во всех церквях в вечернее время можно посетить обряд освящения воды. Если верить церковным канонам, человеку нужно прийти в храм, отстоять службу, поставить свечку и набрать освященной воды. Окунаться в нее полностью никто не заставляет, тем более, если люди к этому не готовы. Прорубь для ныряния делается в форме креста.В крупных городах РФ специально делаются Иордани в местах массового купания верующих. Жесткие правила по поводу того, как нужно купаться на Крещение, отсутствуют. Обычно человек три раза погружается в воду с головой. Во время данного процесса люди крестятся и произносят фразу: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!». На Руси считается, что купание приводит к исцелению от различных болезней.Вода представляет собой живую материю, способную изменять структуру под воздействием информации. Поэтому считается, с какими мыслями к ней подойдет человек, то и получит.По словам экспертов, при погружении в ледяную воду с головой мгновенно пробуждается центральная нервная часть головного мозга и происходит исцеление всего организма. Кроме этого, кратковременное действие низким температур воспринимается как положительный стресс. Так, исчезает боль, спазм, воспаление, отек.Тело человека окутывает воздух, теплопроводность которого меньше водной в 28 раз. В этом и заключается фокус закаливания. Во время короткой пробежки по снегу босиком, например, к проруби, происходит охлаждение только 10% тела.Холодная вода способствует высвобождению глубинной силы организма, при соприкосновении с ней температура достигает 40 градусов. при таких показателям гибнут вирусы, больные клетки и микробы.По словам специалистов, регулярное моржевание оздаравливает организм, но однократное погружение в прорубь вызывает сильный стресс для него.Так, окунаться рекомендуется в специально оборудованных прорубях, находящихся у берега. В идеальном варианте они должны располагаться вблизи спасательных станций.Перед купанием человеку нужно разогреть тело, сделав пробежку или разминку. К проруби необходимо подходить в не скользкой обуви, необходимо, чтобы она легко снималась и была удобно. Это делается для предотвращения потери чувствительности ног. Для похода рекомендуется надевать ботинки и шерстяные носки. Иногда люди покупают специальные резиновые тапочки, которые защитят ноги от камней и соли и не скользить на льду. Во время похода к проруби необходимо быть внимательным и сконцентрированным.Специалисты советуют следить за тем, чтобы лестница, ведущая в воду, была устойчивой. Для дополнительной страховки нужно опустить в воду край прочной толстой веревки с узлами, с помощью нее впоследствии можно легко выйти из воды.Окунаться в воду рекомендуется по шею. Для избежания рефлекторного сужения сосудов головного мозга никогда не стоит нырять вперед головой. Это правило необходимо соблюдать еще и потому, что увеличивается потеря температуры, которая может привести к шоковому состоянию.При входе в воду в первый раз следует быстро достигнуть нужной глубины. Необходимо помнить, что ледяная вода вызывает учащенное дыхание.Находиться в проруби желательно не более 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения организма. Выходить из водоема не так просто, как кажется. Так, нужно держаться за поручни, вылезать в вертикальном положении может быть трудно и опасно, поскольку существует риск сорваться обратно в водоем.После купания нужно растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета медики советуют выпить горячий чай из термоса.Врачи запрещают окунаться в прорубь на Крещение тем людям, которые страдают острыми и хроническим заболевание. К ним относятся воспалительные образования носоглотки, отит, недуги сердечно-сосудистой системы, последствия тяжелых травм, эпилепсия, склероз сосудов головного мозга, сахарный диабет, проблемы с органами зрения и дыхания.