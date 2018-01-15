В Перми число пострадавших при нападении на школу возросло до 11 человек
В Перми число пострадавших при нападении людей в масках на школу возросло до 11 человек. Сведения появились в Telegram-канале Mash.
Сообщается, во время учебной смены группа злоумышленников ворвалась в здание школы и напала на учеников и педагогов с ножами. Сначала массмедиа информировали о 8 пострадавших, но по последним данным, количество увеличилось на 4 человека. На данный момент об их состоянии ничего неизвестно.
Полицейским удалось задержать нападавших.
Сообщается, во время учебной смены группа злоумышленников ворвалась в здание школы и напала на учеников и педагогов с ножами. Сначала массмедиа информировали о 8 пострадавших, но по последним данным, количество увеличилось на 4 человека. На данный момент об их состоянии ничего неизвестно.
Полицейским удалось задержать нападавших.
Автор: Джанабилова Татьяна П