В Китае стартуют продажи смартфона Vivo X20 в цвете Dreamy Pink за 465 долларов
Со вторника, 16 января, в Китае стартуют продажи Vivo X20 в цвете Dreamy Pink. Производитель оценил смартфон нежно-розового оттека в 465 долларов.
Vivo X20 был запущен в октябре минувшего года в трёх цветовых решениях: Gold, Rose Gold и Matte Black. Через некоторое время после старта продаж новинки цветовую гамму девайса расширили, добавив такие оттенки, как Black & Gold, Red и Blue, заинтриговав поклонников бренда скорым выходом смартфона в светло-розовом тоне Dreamy Pink.
Исходя из опубликованных зарубежным изданием снимков, указанное цветовое решение Vivo X20 отличается от модели Rose Gold, которая также слегка розоватая. Ориентированный на женщин Vivo X20 в цвете Dreamy Pink получит ценник в 2999 юаней.
Спецификация смартфона такая же, как и остальные цветовые варианты Vivo X20, а именно: 6-дюймовый AMOLED-дисплей, поддерживающий разрешение full HD с соотношением сторон 18:9, чипсет Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ, собственное хранилище на 64 ГБ. Устройство оборудовано двойной камерой и «фронталкой» на 12 Мп, а также оснащено аккумуляторной батареей на 3250 мАч. Аппарат работает на ОС Android 7.1.1 Nougat.
Эксперты предполагают, что более крупная версия смартфона с приставкой Plus не будет доступна в цвете Dreamy Pink. Также имеется информация, что компания из Китая в ближайшей перспективе может оснастить модель сканером отпечатков пальцев под экраном X20 Plus.
Ранее сайт «Актуальные новости» сообщал об официальной презентации производителем Vivo смартфона X20 FIFA World Cup.
Vivo X20 был запущен в октябре минувшего года в трёх цветовых решениях: Gold, Rose Gold и Matte Black. Через некоторое время после старта продаж новинки цветовую гамму девайса расширили, добавив такие оттенки, как Black & Gold, Red и Blue, заинтриговав поклонников бренда скорым выходом смартфона в светло-розовом тоне Dreamy Pink.
Исходя из опубликованных зарубежным изданием снимков, указанное цветовое решение Vivo X20 отличается от модели Rose Gold, которая также слегка розоватая. Ориентированный на женщин Vivo X20 в цвете Dreamy Pink получит ценник в 2999 юаней.
Спецификация смартфона такая же, как и остальные цветовые варианты Vivo X20, а именно: 6-дюймовый AMOLED-дисплей, поддерживающий разрешение full HD с соотношением сторон 18:9, чипсет Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ, собственное хранилище на 64 ГБ. Устройство оборудовано двойной камерой и «фронталкой» на 12 Мп, а также оснащено аккумуляторной батареей на 3250 мАч. Аппарат работает на ОС Android 7.1.1 Nougat.
Эксперты предполагают, что более крупная версия смартфона с приставкой Plus не будет доступна в цвете Dreamy Pink. Также имеется информация, что компания из Китая в ближайшей перспективе может оснастить модель сканером отпечатков пальцев под экраном X20 Plus.
Ранее сайт «Актуальные новости» сообщал об официальной презентации производителем Vivo смартфона X20 FIFA World Cup.
Автор: Воробьева Алина