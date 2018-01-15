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В Китае стартуют продажи смартфона Vivo X20 в цвете Dreamy Pink за 465 долларов
Со вторника, 16 января, в Китае стартуют продажи Vivo X20 в цвете Dreamy Pink. Производитель оценил смартфон нежно-розового оттека в 465 долларов.

В Китае стартуют продажи смартфона Vivo X20 в цвете Dreamy Pink за 465 долларов


Vivo X20 был запущен в октябре минувшего года в трёх цветовых решениях: Gold, Rose Gold и Matte Black. Через некоторое время после старта продаж новинки цветовую гамму девайса расширили, добавив такие оттенки, как Black & Gold, Red и Blue, заинтриговав поклонников бренда скорым выходом смартфона в светло-розовом тоне Dreamy Pink.

Исходя из опубликованных зарубежным изданием снимков, указанное цветовое решение Vivo X20 отличается от модели Rose Gold, которая также слегка розоватая. Ориентированный на женщин Vivo X20 в цвете Dreamy Pink получит ценник в 2999 юаней.

Спецификация смартфона такая же, как и остальные цветовые варианты Vivo X20, а именно: 6-дюймовый AMOLED-дисплей, поддерживающий разрешение full HD с соотношением сторон 18:9, чипсет Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ, собственное хранилище на 64 ГБ. Устройство оборудовано двойной камерой и «фронталкой» на 12 Мп, а также оснащено аккумуляторной батареей на 3250 мАч. Аппарат работает на ОС Android 7.1.1 Nougat.

Эксперты предполагают, что более крупная версия смартфона с приставкой Plus не будет доступна в цвете Dreamy Pink. Также имеется информация, что компания из Китая в ближайшей перспективе может оснастить модель сканером отпечатков пальцев под экраном X20 Plus.

Ранее сайт «Актуальные новости» сообщал об официальной презентации производителем Vivo смартфона X20 FIFA World Cup.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 10:33
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