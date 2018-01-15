Новая серия смартфонов Samsung появится в продаже только в интернет-магазинах
Новая серия смартфонов Samsung появится в продаже только в интернет-магазинах. Производитель пошел на данные меры, чтобы вернуть себе лидерство на рынке Индии.
В настоящее время Xiaomi не входит в тройку лучших брендов смартфонов в Китае, но неплохо работает в Индии. На это указывают статистические данные International Data Corporation (IDC) за 3 квартал 2017 года – 23,5% всего рынка. Огромная популярность Xiaomi в Индии в основном обусловлена его стратегией продажи смартфонов с агрессивной ценой в интернете. Теперь данный механизм планирует использовать и Samsung.
Производитель наделит будущие смартфоны впечатляющими техническими возможностями и привлекательной ценой от 5000 до 15 000 индийских рупий. Сейчас на сайте Amazon India можно купить Galaxy A8 + (2018) за 32 990 рупий или 518 долларов. Модель стала основным конкурентом Xiaomi Mi MIX 2.
Ранее сообщалось, что все девайсы Samsung через два года получат ИИ.
В настоящее время Xiaomi не входит в тройку лучших брендов смартфонов в Китае, но неплохо работает в Индии. На это указывают статистические данные International Data Corporation (IDC) за 3 квартал 2017 года – 23,5% всего рынка. Огромная популярность Xiaomi в Индии в основном обусловлена его стратегией продажи смартфонов с агрессивной ценой в интернете. Теперь данный механизм планирует использовать и Samsung.
Производитель наделит будущие смартфоны впечатляющими техническими возможностями и привлекательной ценой от 5000 до 15 000 индийских рупий. Сейчас на сайте Amazon India можно купить Galaxy A8 + (2018) за 32 990 рупий или 518 долларов. Модель стала основным конкурентом Xiaomi Mi MIX 2.
Ранее сообщалось, что все девайсы Samsung через два года получат ИИ.
Автор: Джанабилова Татьяна П