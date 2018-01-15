Mercedes-Benz представил новое поколение G-Class на шоу в Детройте
Mercedes-Benz показал новую генерацию модели G-Class на моторшоу в Детройте. Для Европы внедорожник начнут поставлять в июне по стоимости порядка €107 тысяч. Время появления новинки на российском рынке остается неизвестным. Дизайн кузова нового G-Class сохранил многие элементы стиля оригинальной версии: круглые фары, запасное колесо на двери багажника.
При этом корпус внедорожника стал заметно шире и длиннее прошлого поколения, а также стал более лёгким наряду с улучшением аэродинамических свойств. Салон теперь более просторный, а также укомплектован лучшими материалами и аппаратурой. К примеру, приборная панель представлена в цифровом варианте, а диагональ дисплея медиасистемы составляет 12,3 дюйма. В ее состав вошла также аудиосистема Burmester из 16-ти динамиков. Для салона предусмотрены несколько разных вариаций отделки и многое иное.
Авто сохранило рамную конструкцию, а также 3 блокировки дифференциала, однако появилась версия с передней независимой подвеской, что на фоне доработанной задней увеличивает надежность внедорожника на дорогах. Клиренс более 24 см, а угол въезда достиг 31 градуса. Доступно преодоление брода глубиной до 70 см.
В целях движения по бездорожью конструкторы предусмотрели использование понижающей передачи, а также системы G-Mode, изменяющей настройки у педалей газа, рулевого колеса, подвески. Это в сумме позволяет максимально эффективно преодолевать пересеченную местность. Опционально покупатели могут приобрести AMG-подвеску. В начале продаж будет доступен Mercedes-Benz G-Class, у комплектованный 4-литровым битурбированным силовым агрегатом V8 с производительностью в 422 «лошадки», что в комплекте с 9-секционной АКПП увеличивает динамические качества авто. Впоследствии ожидается появление новых вариаций силовых агрегатов, включая полностью электрическую версию привода.
При этом корпус внедорожника стал заметно шире и длиннее прошлого поколения, а также стал более лёгким наряду с улучшением аэродинамических свойств. Салон теперь более просторный, а также укомплектован лучшими материалами и аппаратурой. К примеру, приборная панель представлена в цифровом варианте, а диагональ дисплея медиасистемы составляет 12,3 дюйма. В ее состав вошла также аудиосистема Burmester из 16-ти динамиков. Для салона предусмотрены несколько разных вариаций отделки и многое иное.
Авто сохранило рамную конструкцию, а также 3 блокировки дифференциала, однако появилась версия с передней независимой подвеской, что на фоне доработанной задней увеличивает надежность внедорожника на дорогах. Клиренс более 24 см, а угол въезда достиг 31 градуса. Доступно преодоление брода глубиной до 70 см.
В целях движения по бездорожью конструкторы предусмотрели использование понижающей передачи, а также системы G-Mode, изменяющей настройки у педалей газа, рулевого колеса, подвески. Это в сумме позволяет максимально эффективно преодолевать пересеченную местность. Опционально покупатели могут приобрести AMG-подвеску. В начале продаж будет доступен Mercedes-Benz G-Class, у комплектованный 4-литровым битурбированным силовым агрегатом V8 с производительностью в 422 «лошадки», что в комплекте с 9-секционной АКПП увеличивает динамические качества авто. Впоследствии ожидается появление новых вариаций силовых агрегатов, включая полностью электрическую версию привода.
Автор: Валерий Антонов