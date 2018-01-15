Летевший из Нью-Йорка в Тель-Авив авиалайнер экстренно сел в Канаде
В Канаде на авиабазе ВВС «Гус-Бей» (Goose Bay) совершил экстренную посадку Boeing-747, летевший в Тель-Авив из Нью-Йорка. Экипаж прервал рейс из-за сигнала о возгорании шасси, он поступил через два часа после вылета.
Израильский авиалайнер успешно сел на ВПП канадской авиабазе ВВС. После экстренной посадки Boeing-747 сотни пассажиров ожидали прибытия резервного самолёта. Отмечено, что авиабаза «Гус-Бей» не обладает необходимыми условиями для комфортного размещения пассажиров. Десятый телевизионный канал Израиля проинформировал, что экипаж попытался своими силами устранить неполадку, вслед за этим на базу отправили резервный самолёт, он доставит пассажиров в Тель-Авив.
СМИ отмечают, что люди были вынуждены провести 12 часов в самолете в ожидании прибытия второго воздушного судна. Им было запрещено выходить на лётное поле вследствие сильного мороза, достигавшего минус 30 градусов.
Израильский авиалайнер успешно сел на ВПП канадской авиабазе ВВС. После экстренной посадки Boeing-747 сотни пассажиров ожидали прибытия резервного самолёта. Отмечено, что авиабаза «Гус-Бей» не обладает необходимыми условиями для комфортного размещения пассажиров. Десятый телевизионный канал Израиля проинформировал, что экипаж попытался своими силами устранить неполадку, вслед за этим на базу отправили резервный самолёт, он доставит пассажиров в Тель-Авив.
СМИ отмечают, что люди были вынуждены провести 12 часов в самолете в ожидании прибытия второго воздушного судна. Им было запрещено выходить на лётное поле вследствие сильного мороза, достигавшего минус 30 градусов.
Автор: Семен Зайцев