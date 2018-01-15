На Ставрополье госавтоинспекция вручную освобождает автомобили из снежного плена
В Кочубеевском районе Ставрополья из-за снежной метели с сильным боковым ветром ограничено движение по автомагистрали. Стоящие в пробке автомобили быстро заносит снегом, сотрудниками ГИБДД вручную освобождены из-под заносов более двадцати автомобилей.
Организован объезд данного участка автомагистрали. Экипажи ДПС сопровождают группы по 50 автомобилей. Пока, из-за автомобильных аварий, возможно лишь реверсивное движение автотранспорта по одной полосе. На трассе работает спецтехника, но обстановка остается сложной. Об ограничениях в движении оповещены все автовокзалы, водители-дальнобойщики через свои каналы радиосвязи, а также автолюбители посредством радиообъявлений. В связи с очень тяжелыми погодными условиями и прогнозами синоптиков, предсказывающими дальнейшие осложнения, всех автолюбителей призывают отказаться от поездок в данном направлении.
Организован объезд данного участка автомагистрали. Экипажи ДПС сопровождают группы по 50 автомобилей. Пока, из-за автомобильных аварий, возможно лишь реверсивное движение автотранспорта по одной полосе. На трассе работает спецтехника, но обстановка остается сложной. Об ограничениях в движении оповещены все автовокзалы, водители-дальнобойщики через свои каналы радиосвязи, а также автолюбители посредством радиообъявлений. В связи с очень тяжелыми погодными условиями и прогнозами синоптиков, предсказывающими дальнейшие осложнения, всех автолюбителей призывают отказаться от поездок в данном направлении.
Автор: Артемов Сергей