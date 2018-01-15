Лионель Месси побил рекорд Герда Мюллера по числу голов в одной лиге
Форвард испанского ФК «Бареселона» Лионель Месси побил рекорд бывшего футболиста немецкой «Баварии» Герда Мюллера по количеству забитых мячей в одном из пяти топ-чемпионатов Европы за клуб. В минувшее воскресенье, 14 января, уроженец Аргентины поразил ворота «Реала Сосьедад» со штрафной позиции.
Соответствующий гол стал для Мессии 366-м по счету в 401-й игре за клуб «Барселона». Отмечается, что на счету Мюллера 365 забитых мячей в ворота соперника.
В декабре прошедшего года Месси превзошел бывшего игрока «Баварии» по голам за один ФК из европейских топ-лиг. Эксперты принимали во внимания абсолютно все турниры. Так, аргентинец забил свой 526-й по счету мяч.
Месси дебютировал в основном составе «Барселоны» 14 лет назад. В конце ноября прошлого года клуб продлил контракт с нападающим до конца сезона, который завершится в 2020/2021 году. Пять раз Месси был удостоен почетной награды «Золотой мяч», четырежды он становился лучшим бомбардиров испанского чемпионата.
Соответствующий гол стал для Мессии 366-м по счету в 401-й игре за клуб «Барселона». Отмечается, что на счету Мюллера 365 забитых мячей в ворота соперника.
В декабре прошедшего года Месси превзошел бывшего игрока «Баварии» по голам за один ФК из европейских топ-лиг. Эксперты принимали во внимания абсолютно все турниры. Так, аргентинец забил свой 526-й по счету мяч.
Месси дебютировал в основном составе «Барселоны» 14 лет назад. В конце ноября прошлого года клуб продлил контракт с нападающим до конца сезона, который завершится в 2020/2021 году. Пять раз Месси был удостоен почетной награды «Золотой мяч», четырежды он становился лучшим бомбардиров испанского чемпионата.
Автор: Валерия Орлова