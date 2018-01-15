СКР: Причиной поножовщины в пермской школе стал конфликт между двумя подростками
Причиной поножовщины в пермской школе стал конфликт между двумя подростками, в который вмешались педагоги школы, расположенной на улице Крупской. Инцидент, произошедший утром 15 января, прокомментировали в СКР.
Сообщается, во время урока двое подростков из-за личной неприязни затеяли драку. Молодые люди не были в масках, как писали СМИ, и накинулись на школьников и учителей из-за вмешательства в их конфликт. Злоумышленники задержаны и доставлены в отделение полиции для допроса. Установлено, что один из нападавших состоит на учете с психолого-неврологическим заболеванием. В медучреждение доставлены педагог и 11 учеников. Врачи опасаются за жизнь учительницы и 16-летнего пострадавшего.
Из-за нападения из здания школы эвакуированы порядка 700 детей, все сегодняшние уроки отменены.
Сообщается, во время урока двое подростков из-за личной неприязни затеяли драку. Молодые люди не были в масках, как писали СМИ, и накинулись на школьников и учителей из-за вмешательства в их конфликт. Злоумышленники задержаны и доставлены в отделение полиции для допроса. Установлено, что один из нападавших состоит на учете с психолого-неврологическим заболеванием. В медучреждение доставлены педагог и 11 учеников. Врачи опасаются за жизнь учительницы и 16-летнего пострадавшего.
Из-за нападения из здания школы эвакуированы порядка 700 детей, все сегодняшние уроки отменены.
Автор: Джанабилова Татьяна П