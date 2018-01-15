Microsoft высмеяли конкурентов из Google при помощи видеоролика-пародии
В компании Microsoft создали видеоролик-пародию на рекламный ролик браузера Chrome от Google. Видео было анонсировано в блоге iCosmoGeek.
В Microsoft достаточно иронично отнеслись к политике Google относительно доступности продукта и его клиентоориентированности. В частности был высмеян слоган «Теперь повсюду», а внимание потребителя обращено на то, что сервисы от Google призваны собирать конфиденциальные данные интернет-пользователей.Таким образом Google оптимизирует внедрение целевой рекламы, что еще больше коммерциализирует взаимодействие с пользователем.
Напомним, что ранее компания Google силами своего креативного отдела, для привлечения новых клиентов, провела рекламную компанию «Chrome: Now Everywhere» (Chrome: теперь повсюду).
В Microsoft достаточно иронично отнеслись к политике Google относительно доступности продукта и его клиентоориентированности. В частности был высмеян слоган «Теперь повсюду», а внимание потребителя обращено на то, что сервисы от Google призваны собирать конфиденциальные данные интернет-пользователей.Таким образом Google оптимизирует внедрение целевой рекламы, что еще больше коммерциализирует взаимодействие с пользователем.
Напомним, что ранее компания Google силами своего креативного отдела, для привлечения новых клиентов, провела рекламную компанию «Chrome: Now Everywhere» (Chrome: теперь повсюду).
Автор: Гундерин Сергей