Арбитр ударил игрока ногой и удалил с поля в матче «ПСЖ» с «Нантом»
Во время футбольного матча, проводимого в рамках чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Нантом,» арбитр попытался ударить игрока Диего Карлоса ногой и удалил с поля. Инцидент произошел на 90-й минуте противостояния.
В ходе контратаки парижан защитник команды «Нант» случайно задел главного футбольного судью Тони Шапрона. В результате арбитр упал на газон. Рефери решил не оставаться в долгу: сперва он попытался ударить возвращавшегося к воротам игрока ногой, находясь в положении лёжа, а потом показал ему вторую желтую карточку.
Отмечается, что в конце игры Шапрон назначил «ПСЖ» свободный удар. Игра завершилась счетом 0-1 в пользу парижан. Инцидент с удалением игрока возмутил пользователей Сети.
В ходе контратаки парижан защитник команды «Нант» случайно задел главного футбольного судью Тони Шапрона. В результате арбитр упал на газон. Рефери решил не оставаться в долгу: сперва он попытался ударить возвращавшегося к воротам игрока ногой, находясь в положении лёжа, а потом показал ему вторую желтую карточку.
Отмечается, что в конце игры Шапрон назначил «ПСЖ» свободный удар. Игра завершилась счетом 0-1 в пользу парижан. Инцидент с удалением игрока возмутил пользователей Сети.
Автор: Валерия Орлова