Alcatel на следующей неделе покажет 3 новых смартфона
Компания Alcatel во время выставки электроники CES-2018 сообщила о смартфонах, которые получат названия 1, 3 и 5. В соответствии со словам известного лейбла Roland Quandt, смартфоны будут официально представлены в течение следующей недели. Как отмечают зарубежные СМИ, каждое устройство может являться частью своей отдельной серии. Соответственно модель с названием 1 и 5 будут не родственными модификациями, а параллельными разработками.
Alcatel 1 должен стать бюджетным телефоном, который будут продавать с ценой ниже $100, серия 3 оценивается в $200, а модели серии 5 станут представлять собой наиболее производительные девайсы от компании-разработчика. Стоимость последних составит $300. Все серии получат дисплеи с соотношением сторон 18:9. Разрешение будет отличаться в зависимости от модели.
Часть устройств, имеющих отношение к новым телефонам Alcatel, уже была представлена во время выставки CES-2018. Показанные модели обозначили как Alcatel 1x, 3v и 5. При этом у второго продукта имеется двойная камера на задней панели. Все версии получат дактилоскопический сканер. Alcatel 5 – наиболее мощный аппарат из показанных. Подробности о технической составляющей станут известны только после официальной презентации.
Alcatel 1 должен стать бюджетным телефоном, который будут продавать с ценой ниже $100, серия 3 оценивается в $200, а модели серии 5 станут представлять собой наиболее производительные девайсы от компании-разработчика. Стоимость последних составит $300. Все серии получат дисплеи с соотношением сторон 18:9. Разрешение будет отличаться в зависимости от модели.
Часть устройств, имеющих отношение к новым телефонам Alcatel, уже была представлена во время выставки CES-2018. Показанные модели обозначили как Alcatel 1x, 3v и 5. При этом у второго продукта имеется двойная камера на задней панели. Все версии получат дактилоскопический сканер. Alcatel 5 – наиболее мощный аппарат из показанных. Подробности о технической составляющей станут известны только после официальной презентации.
Автор: Валерий Антонов