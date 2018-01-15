Телеканал AMC продлил сериал «Ходячие мертвецы» на 9-й сезон
Несмотря на очень низкие рейтинги восьмой части сериала про зомби «Ходячие мертвецы», принято решение о его продлении на девятый сезон. Премьерный показ запланирован на конец года. Сведения со ссылкой на американский телеканал AMC появились в СМИ.
Над сценарием новой части «Ходячих» работает Анджела Канг. Ее назначение на должность исполнительного продюсера позволит сделать апокалиптическую историю более напряженной и захватывающей.
По сюжету, мир захватили зомби. Группа людей пытается выжить и находит убежище, но в их жизнь вторгаются «Спасители», которые хотят успешно существовать за счет более слабых.
Первая серия «Ходячих мертвецов» вышла на экраны в 2010 году. Спустя год сериал выдвинули на премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал». Из-за гибели каскадера киностудию Stalwart Films оштрафовали на 12 700 долларов.
Над сценарием новой части «Ходячих» работает Анджела Канг. Ее назначение на должность исполнительного продюсера позволит сделать апокалиптическую историю более напряженной и захватывающей.
По сюжету, мир захватили зомби. Группа людей пытается выжить и находит убежище, но в их жизнь вторгаются «Спасители», которые хотят успешно существовать за счет более слабых.
Первая серия «Ходячих мертвецов» вышла на экраны в 2010 году. Спустя год сериал выдвинули на премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал». Из-за гибели каскадера киностудию Stalwart Films оштрафовали на 12 700 долларов.
Автор: Джанабилова Татьяна П