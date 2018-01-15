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exclusive / Кино

Обладателя "Золотого глобуса" обвиняют в сексуальных домогательствах
Азиз Ансари, голливудский актер-феминист, оказывающий поддержку жертвам сексуальных домогательств, обвинен молодой американкой преступлении сексуального характера. О происшествии девушка решила рассказать после вручения "Золотого глобуса" артисту, который, по ее словам, насильно овладел ею в его квартире.

Обладателя "Золотого глобуса" обвиняют в сексуальных домогательствах


По словам девушки, инцидент произошел на прошлогодней вечеринке по поводу вручения "Эмми", куда она была приглашена Азизом Ансари на свидание. Праздник плавно переместился в квартиру актера, где он начал активно приставать к ней, несмотря на протесты. Девушка рассказала, что Ансари целовал и раздевал ее, засовывая ей в рот пальцы. "Он продолжал это делать, не обращая никакого внимания на мои вербальные и невербальные намеки на дискомфорт, который я испытывала," - заявила пострадавшая. Далее, по ее словам, последовали несколько попыток актера заняться с нею сексом, в какой-то момент она просто перестала двигаться. Затем девушка на такси уехала домой. Сам Азиз Ансари пребывает в недоумении от таких заявлений. Комментируя произошедшее, он отметил, что все происходило с обоюдного согласия. Также актер испытывает обеспокоенность от того, что девушка восприняла все иначе.

Азиз Ансари принял участие в работах: «Парки и зоны отдыха», «Клиника», «Люблю тебя, чувак» и «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски». По итогам позапрошлого года, по версии Time, входил в рейтинг самых влиятельных людей.
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 11:44
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