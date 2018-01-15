Съемочную группу фильма «Скиф» внесли в базу «Миротворца»
Членов съемочной группы кинофильма «Скиф» внесли в базу интернет-сайта «Миротворец». Среди них указываются продюсер Сергей Сельянов, а также актеры Александр Кузнецов и Александр Фадеев, в перечень попал и режиссер ленты Рустам Мосафир.
Режиссер полнометражной киноработы «Скиф» выразил в СМИ своё мнение о произошедшем. Внесение членов съемочной группы киноленты в базу данных украинского интернет-ресурса является «глупостью несусветной», данный сайт, по мнению Мосафира, «неправильный». «Очень глупая ситуация, но я человек аполитичный», - подчеркнул режиссер. Вслед за этим кинодеятель сообщил, что кроме него в «Миротворец» внесли Александра Кузнецов, сыгравшего Восьмёркина в фильме «Американец». В перечень также попали актер Александр Фадеев и продюсер Сергей Сельянов.
Вслед за этим Мосафир заявил, что до воссоединения крымского полуострова с РФ он снимался в Украине как актёр, и никаких проблем не было. Режиссёр подчеркнул, что кино существует для него в глобальном смысле, а туда, где есть политика, он не вмешивается.
Режиссер полнометражной киноработы «Скиф» выразил в СМИ своё мнение о произошедшем. Внесение членов съемочной группы киноленты в базу данных украинского интернет-ресурса является «глупостью несусветной», данный сайт, по мнению Мосафира, «неправильный». «Очень глупая ситуация, но я человек аполитичный», - подчеркнул режиссер. Вслед за этим кинодеятель сообщил, что кроме него в «Миротворец» внесли Александра Кузнецов, сыгравшего Восьмёркина в фильме «Американец». В перечень также попали актер Александр Фадеев и продюсер Сергей Сельянов.
Вслед за этим Мосафир заявил, что до воссоединения крымского полуострова с РФ он снимался в Украине как актёр, и никаких проблем не было. Режиссёр подчеркнул, что кино существует для него в глобальном смысле, а туда, где есть политика, он не вмешивается.
Автор: Семен Зайцев