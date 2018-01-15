В ДВФУ начинается курс первых в России VR-волонтеров
В ДВФУ начинаются курсы VR-волонтеров. Желающие будут обучены работе с виртуальной и дополнительной реальностями.
Дальневосточный Федеральный университет объявил о начале подготовки волонтеров по новому курсу «Основы работы с виртуальной реальностью». После прохождения данного курса слушатели будут знать о последних разработках и смогут использовать виртуальную и дополненную реальность при подготовке к каким-либо событиям и мероприятиям.
Учителями станут прослушавшие курс в «VR-Lab DV» лаборатории. Студентам будут переданы знания о самих технологиях, специализированных приложениях для работы с ними, методах создания и, конечно, о мерах предосторожности во время пользования этими технологиями.
Сам курс пройдет в новой непривычной форме. В сети слушатели курса будут иметь возможность просматривать видео-лекции с эффектом присутствия.
Дальневосточный Федеральный университет объявил о начале подготовки волонтеров по новому курсу «Основы работы с виртуальной реальностью». После прохождения данного курса слушатели будут знать о последних разработках и смогут использовать виртуальную и дополненную реальность при подготовке к каким-либо событиям и мероприятиям.
Учителями станут прослушавшие курс в «VR-Lab DV» лаборатории. Студентам будут переданы знания о самих технологиях, специализированных приложениях для работы с ними, методах создания и, конечно, о мерах предосторожности во время пользования этими технологиями.
Сам курс пройдет в новой непривычной форме. В сети слушатели курса будут иметь возможность просматривать видео-лекции с эффектом присутствия.
Автор: Страхова Дарья