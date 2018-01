Геймеры во время Awesome Games Done Quick собрали более $2,2 млн для борьбы с раком

Это девятый раз, когда проводится подобное мероприятие. Вся собранная сумма отправится в фонды организации из США под названием Prevent Cancer Foundation. Она занимается выявлением онкозаболеваний на ранних стадиях, а также профилактическими мерами для противодействия им.Мероприятие стартовало 7 января. Последней игрой, проходимой геймерами на скорость оказалась Breath of the Wild из серии франшизы The Legend of Zelda. За период трансляции удалось получить от пользователей $250 тысяч.