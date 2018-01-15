Геймеры во время Awesome Games Done Quick собрали более $2,2 млн для борьбы с раком
Геймеры провели сбор порядка $2,26 млн в целях борьбы против рака. В рамках Awesome Games Done Quick, ежегодного игрового марафона по максимально быстрому прохождению игр, был установлен новый рекорд.
Это девятый раз, когда проводится подобное мероприятие. Вся собранная сумма отправится в фонды организации из США под названием Prevent Cancer Foundation. Она занимается выявлением онкозаболеваний на ранних стадиях, а также профилактическими мерами для противодействия им.
Мероприятие стартовало 7 января. Последней игрой, проходимой геймерами на скорость оказалась Breath of the Wild из серии франшизы The Legend of Zelda. За период трансляции удалось получить от пользователей $250 тысяч.
Это девятый раз, когда проводится подобное мероприятие. Вся собранная сумма отправится в фонды организации из США под названием Prevent Cancer Foundation. Она занимается выявлением онкозаболеваний на ранних стадиях, а также профилактическими мерами для противодействия им.
Мероприятие стартовало 7 января. Последней игрой, проходимой геймерами на скорость оказалась Breath of the Wild из серии франшизы The Legend of Zelda. За период трансляции удалось получить от пользователей $250 тысяч.
Автор: Валерий Антонов