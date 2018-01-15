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Минтранс РФ: Делами о нарушениях использования дронов займутся полиция и Росгвардия
Делами о нарушениях, выявленных при использовании дронов, официально займутся полиция и Росгвардия. Поправки в законодательство собирается внести Минтранс РФ.

Минтранс РФ: Делами о нарушениях использования дронов займутся полиция и Росгвардия


Обновленный законопроект позволит сотрудникам Росгвардии и ОВД выявлять нарушения, составлять административные протоколы и рассматривать дела. Наделение двух структур расширенными полномочиями снизит нагрузку с Ространснадзора и Росавиции, испытывающих дефицит кадров.

«Дроны перестали быть простой забавой. Сейчас они чаще служат средством для шпионажа, транспортировки, наблюдения, поэтому признаны судном, собственник которого обязан соблюдать российские правила использования единого воздушного пространства», - рассказал Сергей Ковбасюк, управляющий бюро «Адвокаты и бизнес».

Сейчас за нарушение правил использования беспилотников максимальный штраф установлен на уровне 5000 рублей, но Минтранс планирует его увеличить от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее власти Японии предложили ввести международные правила использования дронов.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:08
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