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«Движение вверх» продолжает лидировать в российском прокате
Спортивная кинолента отечественного производства «Движение вверх» продолжает оставаться в числе лидеров проката России и стран СНГ. По имеющимся данным, за минувшие выходные фильм заработал почти 384 миллиона рублей, а общие кассовые сборы составили 1,89 миллиарда рублей.

«Движение вверх» продолжает лидировать в российском прокате


На второй позиции находится картина «Джуманджи: Зов джунглей». За прошедший уик-энд приключенческая комедия заработала 82,8 миллиона рублей, а общий сборы достигли 1,35 миллиарда рублей.

Тройку лидеров замыкает фильм «Величайший шоумен» с показателями 65,9 миллиона рублей и 385,5 миллиона рублей соответственно. На четвертом месте находится «Астрал-4: Последний ключ», которому на превью удалось заработать 52,1 миллиона рублей, а на пятом месте – картина «Кто наш папа, чувак?» с показателем 45,7 миллиона рублей.



Фильм «Движение вверх» рассказывает о победах, которые изменили ход истории. Таким триумфом можно назвать выигрыш сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, которая признана роковой. Впервые за 36 лет советским спортсменам удалось победить команду из США.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:13
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