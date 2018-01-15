Лавров: заявления США в рамках Иранской ядерной программы дестабилизируют ситуацию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках большой ежегодной пресс-конференции отметил, что заявления Президента США Трампа относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не добавляют ситуации стабильности.
В частности Лавров заявил, что подобная риторика со стороны США призвана сорвать процесс реализации СВПД и заверил, что со стороны России будут приложены все дипломатические усилия в разрешении вопросов по нормализации и стабилизации ситуации в палестино-израильском конфликте и сохранению существующих договоренностей по иранской ядерной программе. Также министр отметил, что дестабилизация ситуации вокруг Ирана может негативно сказаться на разрешении конфликта с КНДР. Ранее отмечалось, что обострение в ряде конфликтов на ближнем востоке происходило из-за агрессивных высказываний со стороны официального Вашингтона.
В частности Лавров заявил, что подобная риторика со стороны США призвана сорвать процесс реализации СВПД и заверил, что со стороны России будут приложены все дипломатические усилия в разрешении вопросов по нормализации и стабилизации ситуации в палестино-израильском конфликте и сохранению существующих договоренностей по иранской ядерной программе. Также министр отметил, что дестабилизация ситуации вокруг Ирана может негативно сказаться на разрешении конфликта с КНДР. Ранее отмечалось, что обострение в ряде конфликтов на ближнем востоке происходило из-за агрессивных высказываний со стороны официального Вашингтона.
Автор: Гундерин Сергей