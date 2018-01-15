Ford намерен инвестировать в электомобили $11 млрд до 2022 года
Компания Ford заявила, что планирует расширить модельный ряд своих автомобилей 40 моделями гибридов и электрокаров. Для реализации проекта автоконцерн увеличил сумму инвестиций в данную отрасль с намеченных 4,5 млрд. до 11 млрд. долларов.
Председатель правления Ford заявил, что конструкторы берут лучшие популярные модели, выпускаемые компанией, и электрифицируют их. Планируется, что в модельном ряду автомобилей Ford Motor будет 16 моделей электромобилей, а всего будет до 40 моделей гибридных авто и электрокаров. Для выполнения поставленной задачи, к 2022 году инвестиции в развитие и разработку электрических моделей достигнут 11 млрд. долларов.
Председатель правления Ford заявил, что конструкторы берут лучшие популярные модели, выпускаемые компанией, и электрифицируют их. Планируется, что в модельном ряду автомобилей Ford Motor будет 16 моделей электромобилей, а всего будет до 40 моделей гибридных авто и электрокаров. Для выполнения поставленной задачи, к 2022 году инвестиции в развитие и разработку электрических моделей достигнут 11 млрд. долларов.
Автор: Артемов Сергей