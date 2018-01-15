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Геймеры Awesome Games Done Quick собрали более 2,26 млн долларов для борьбы с раком
Геймеры Awesome Games Done Quick (AGDQ) собрали во время девятого зимнего марафона по экстремально быстрому прохождению игр более 2,26 млн долларов. Средства будут направлены в благотворительный фонд для борьбы с раком.

Геймеры Awesome Games Done Quick собрали более 2,26 млн долларов для борьбы с раком


7 января лучшие геймеры собрались, чтобы побороться за первенство в прохождении игр. В этом году марафон носил благотворительный характер, то есть все присуствующие могли сделать добровольное пожертвование. Неплохие результаты показали участники, проходившие The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Во время трансляции ожесточенной борьбы они заработали 250 тыс. долларов.

Все собранные средства получит американский фонд Prevent Cancer Foundation, основной деятельностью которого является ранняя диагностика онкологических заболеваний и мероприятия, направленные на профилактику рака.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:35
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