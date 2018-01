Геймеры Awesome Games Done Quick собрали более 2,26 млн долларов для борьбы с раком

7 января лучшие геймеры собрались, чтобы побороться за первенство в прохождении игр. В этом году марафон носил благотворительный характер, то есть все присуствующие могли сделать добровольное пожертвование. Неплохие результаты показали участники, проходившие The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Во время трансляции ожесточенной борьбы они заработали 250 тыс. долларов.Все собранные средства получит американский фонд Prevent Cancer Foundation, основной деятельностью которого является ранняя диагностика онкологических заболеваний и мероприятия, направленные на профилактику рака.