В России начался эксперимент по маркировке табачной продукции
В понедельник, 15 января, во всех городах России начался эксперимент по маркировке средствами информации табачной продукции. Он проводится для мониторинга оборота соответствующих изделий. Такое решение приняло российское правительство.
Как считают в Кабмине, данный эксперимент поможет определить целесообразность перехода на обязательную маркировку табака, а в случае отказа от нее необходимо будет внедрена специальная или акцизная марка. Такие меры способствуют подтверждению подлинности товаров и противодействию их незаконному производству, ввозу и обороту.
Предполагается, что эксперимент по маркировке будет длиться до конца нынешнего года. Участие в нем принимают табачные компании, дистрибьюторы и магазины. Координацией и мониторингом их работы будут заниматься сотрудники Минпромторга. Глава ведомства Денис Мантуров уже успел сообщить о том, что введение маркировки никак не отразится на подорожании сигарет. «Не думаю, что это как-то отразится на стоимости, мы плотно работаем с представителями бизнеса и нашли решение по оптимальному формату», - заявил он.
Статистические данные говорят, что на конец первого полугодия 2017 года доля нелегальной продукции в общем объёме превысила 4%. Эта цифра в 4 раза выше показателя за 2016 год.
Как считают в Кабмине, данный эксперимент поможет определить целесообразность перехода на обязательную маркировку табака, а в случае отказа от нее необходимо будет внедрена специальная или акцизная марка. Такие меры способствуют подтверждению подлинности товаров и противодействию их незаконному производству, ввозу и обороту.
Предполагается, что эксперимент по маркировке будет длиться до конца нынешнего года. Участие в нем принимают табачные компании, дистрибьюторы и магазины. Координацией и мониторингом их работы будут заниматься сотрудники Минпромторга. Глава ведомства Денис Мантуров уже успел сообщить о том, что введение маркировки никак не отразится на подорожании сигарет. «Не думаю, что это как-то отразится на стоимости, мы плотно работаем с представителями бизнеса и нашли решение по оптимальному формату», - заявил он.
Статистические данные говорят, что на конец первого полугодия 2017 года доля нелегальной продукции в общем объёме превысила 4%. Эта цифра в 4 раза выше показателя за 2016 год.
Автор: Валерия Орлова