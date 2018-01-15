Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018
exclusive / Общество

В России начался эксперимент по маркировке табачной продукции
В понедельник, 15 января, во всех городах России начался эксперимент по маркировке средствами информации табачной продукции. Он проводится для мониторинга оборота соответствующих изделий. Такое решение приняло российское правительство.

В России начался эксперимент по маркировке табачной продукции


Как считают в Кабмине, данный эксперимент поможет определить целесообразность перехода на обязательную маркировку табака, а в случае отказа от нее необходимо будет внедрена специальная или акцизная марка. Такие меры способствуют подтверждению подлинности товаров и противодействию их незаконному производству, ввозу и обороту.

Предполагается, что эксперимент по маркировке будет длиться до конца нынешнего года. Участие в нем принимают табачные компании, дистрибьюторы и магазины. Координацией и мониторингом их работы будут заниматься сотрудники Минпромторга. Глава ведомства Денис Мантуров уже успел сообщить о том, что введение маркировки никак не отразится на подорожании сигарет. «Не думаю, что это как-то отразится на стоимости, мы плотно работаем с представителями бизнеса и нашли решение по оптимальному формату», - заявил он.

Статистические данные говорят, что на конец первого полугодия 2017 года доля нелегальной продукции в общем объёме превысила 4%. Эта цифра в 4 раза выше показателя за 2016 год.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:53
Читайте также
Загрузка...
Жители Франции потребовали от России погасить
В Наро-Фоминске обсудили технологии утилизации
Политолог: Участие избирателей в выборах
В России ставка НДФЛ может увеличиться до 15%
Керченская паромная переправа продолжит работать
Власти Канады запретили гражданам есть
Эксперты предсказали биткоину падение до 10 тысяч
В России начался эксперимент по маркировке
На выставке Интерполитех перезагрузят деловую
Плющенко: надо идти в министры спорта
Лавров: заявления США в рамках Иранской ядерной
Минтранс РФ: Делами о нарушениях использования
Добавление комментария
Последние новости
15.01, 15:38 Алена Водонаева из-за землетрясения на Бали пережила
15.01, 15:33 Сергей Лазарев в Майами посетил концерт Comedy Woman
15.01, 15:33 Под Астраханью один подросток погиб при наезде пьяного
15.01, 15:29 Эксперты: Самым ожидаемым научным событием 2018 года
15.01, 15:25 Елена Ваенга покорила поклонников фотографией из архива
15.01, 15:21 Учёные: Кишечные бактерии способны контролировать
15.01, 15:17 У экс-жены Мела Гибсона нашли опухоль мозга
15.01, 15:13 В РФ подорожают с 1 февраля все комплектации кроссовера
15.01, 15:09 ОГИБДД: В Подольске массовое ДТП произошло на Южном
15.01, 15:02 Жители Франции потребовали от России погасить списанные
15.01, 14:58 В Оксфорде тестирую вакцину, которая будет бороться со
15.01, 14:53 В США два НЛО пролетели перед камерами в прямом эфире
15.01, 14:50 В Воронеже недалеко от жилого дома обнаружили тело
15.01, 14:45 В Москве возле продуктового магазина мужчина получил
15.01, 14:43 В Наро-Фоминске обсудили технологии утилизации
15.01, 14:40 СМИ: Здравоохранение Англии находится в критическом
15.01, 14:35 Ученые: К Земле стремительно приближается опасный
15.01, 14:30 Алексей Воробьев начал встречаться с новой девушкой
15.01, 14:28 Политолог: Участие избирателей в выборах заставляет
15.01, 14:25 В Туве археолог нашел скифские сокровища
Новости партнеров