На Тайване выловили акул, похожих на Чужого из одноименного фильма
Специалисты Тайваньского научного института рыболовства выловили в Тихом океане несколько акул-гадюк Trigonognathus kabeyai. Пять особей визуально похожи на Чужого из нашумевшего ранее кинофильма, сообщил в Сети один из пользователей.
Научное медиа-издание Science Alert информирует, что данный вид акул был открыт в 80-х годах ХХ столетия, впервые его детально описали в 1990 году. Данные экземпляры крайне редко попадались ученым, новый вид недостаточно изучен. Акулы-гадюки обитают в северо-западном сегменте Тихого океана, в дневное время суток животные опускаются на глубину 270-360 метров, ночью поднимаются на поверхность. Длина Trigonognathus kabeyai не превышает более 54 см, вес представителя фауны составляет 750 г.
Отмечено, что для человека данный вид не представляет какой-либо угрозы, акулы-гадюки питаются костными рыбами и ракообразными. Некоторые пользователи Сети сравнили животное с Чужим из нашумевшего ранее кинофильма Ридли Скотта, об этом в частности, написал пользователь Spiked Durian из Сингапура.
Научное медиа-издание Science Alert информирует, что данный вид акул был открыт в 80-х годах ХХ столетия, впервые его детально описали в 1990 году. Данные экземпляры крайне редко попадались ученым, новый вид недостаточно изучен. Акулы-гадюки обитают в северо-западном сегменте Тихого океана, в дневное время суток животные опускаются на глубину 270-360 метров, ночью поднимаются на поверхность. Длина Trigonognathus kabeyai не превышает более 54 см, вес представителя фауны составляет 750 г.
Отмечено, что для человека данный вид не представляет какой-либо угрозы, акулы-гадюки питаются костными рыбами и ракообразными. Некоторые пользователи Сети сравнили животное с Чужим из нашумевшего ранее кинофильма Ридли Скотта, об этом в частности, написал пользователь Spiked Durian из Сингапура.
Автор: Семен Зайцев