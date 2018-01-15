Тизер Meizu M6S показал сенсорный сканер отпечатков пальцев на дисплее смартфона
Рекламный тизер модели смартфона Meizu M6S продемонстрировал дактилоскопический сканер на дисплее смартфона. Судя по представленному изображению, устройство обладает датчиком, встроенным в экран, однако ни разу до этого сообщения о разработке подобного элемента для своих устройств компания не предоставляла.
В соответствии с недавними новостями, встроенный в дисплей сканер на сегодня имеется исключительно у смартфонов производства VIVO. Компания продемонстрировала соответствующую разработку во время CES-2018. Не исключается, что тизер показал не дактилоскопический сканер, но фирменную клавишу mBack, ставшую заменой для механической вариации.
Поскольку Meizu M6S оснащен безрамочным дисплеем, специалисты предполагают, что он лишится привычной кнопки на фронтальной панели. Meizu M6S может получить экран диагональю 5,7 дюймов с разрешающей способностью стандарта HD+, чип Exynos 7872 производства Samsung, ОЗУ объемом 3 ГБ, а также ПЩУ на 32 ГБ. Аккумуляторная батарея отличается емкостью в 2,93 тысячи мАч.
В соответствии с недавними новостями, встроенный в дисплей сканер на сегодня имеется исключительно у смартфонов производства VIVO. Компания продемонстрировала соответствующую разработку во время CES-2018. Не исключается, что тизер показал не дактилоскопический сканер, но фирменную клавишу mBack, ставшую заменой для механической вариации.
Поскольку Meizu M6S оснащен безрамочным дисплеем, специалисты предполагают, что он лишится привычной кнопки на фронтальной панели. Meizu M6S может получить экран диагональю 5,7 дюймов с разрешающей способностью стандарта HD+, чип Exynos 7872 производства Samsung, ОЗУ объемом 3 ГБ, а также ПЩУ на 32 ГБ. Аккумуляторная батарея отличается емкостью в 2,93 тысячи мАч.
Автор: Валерий Антонов